Nuno Almeida apita dérbi da Supertaça

Nuno Almeida (AF Algarve) foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro deste domingo (20.45) entre o campeão nacional, o Benfica, e o vencedor da Taça de Portugal, o Sporting, para definir o vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira 2019.

O juiz de 44 anos, na primeira categoria desde 2011, vai ser assistido por André Campos e Bruno Jesus, terá André Narciso como quarto árbitro e Jorge Sousa no VAR, com este último a ser assistido por Luís Ferreira e Nuno Manso.

"É especial receber esta nomeação. Foi o momento alto da minha carreira, o momento que era esperado a qualquer momento. Foi para este objetivo que trabalhei durante 25 anos de carreira. Fiquei extasiado quando recebi a nomeação", confessou Nuno Almeida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Encaro este jogo, no que diz respeito a empenho, dedicação e preparação, como encaro todos os outros jogos. Só com este profissionalismo e dose de dedicação e empenho é que conseguimos chegar a este patamar. Encaro-o como outro jogo qualquer, com a cereja no topo do bolo de ser uma final. Vou encará-lo com respeito e dignidade, mas com aquele 'élan' de ser uma final de Supertaça", acrescentou.