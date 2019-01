Ataques do Benfica à arbitragem e Bernardo Silva e J. Marques pegados nas redes sociais

O Benfica-FC Porto das meias-finais da Taça da Liga, que os dragões venceram por 3-1, continua a dar que falar fora das quatro linhas. Depois da reação do presidente Luís Filipe Vieira logo após o jogo, ao arrasar o VAR Fábio Veríssimo, pelo golo anulado a Pizzi mesmo em cima do intervalo, o Benfica voltou esta quarta-feira ao ataque, com um texto na newsletter diária do clube posto no site oficial onde fala em "uma noite de vergonha e de orgulho" e deixa o aviso de que "alguma coisa vai ter de mudar doa a quem doer". Os encarnados fazem ainda referências ao Apito Dourado e lembram ainda as relações familiares entre o delegado da Liga presente no jogo e Reinaldo Teles, dirigente do FC Porto. A guerra de palavras estende-se ainda a Bernardo Silva, ex-jogador do clube da Luz, e o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques.

Aqui fica o texto na íntegra

"Que fique para sempre na memória e na história do futebol português o árbitro, mas sobretudo o VAR do jogo realizado ontem à noite em Braga. Mais do que a vergonha que todos sentimos perante o despudor com que se desvirtua a verdade desportiva, fica a falta de respeito que demonstraram por si próprios. Uma ofensa à função de árbitros.

E fica também o orgulho perante a entrega e exibição da nossa equipa, que a cada injustiça, a cada erro absurdo, a cada dualidade de critério, respondeu da forma mais digna.

Mais do que nunca, importa por isso recordar as principais mensagens deixadas pelo Presidente no final do jogo.

1. O apoio exemplar que os adeptos deram à equipa do primeiro ao último minuto, mais significativo ainda durante a segunda parte - após os acontecimentos que geraram a revolta de todos os benfiquistas.

2. A qualidade exibicional da equipa e a extraordinária resposta que foi capaz de dar perante a adversidade e quem a procurou abalar de forma premeditada.

3. A certeza de que, para infelicidade de muitos, o Benfica irá lutar até ao fim, em Portugal e na Europa, nas três competições em que se encontra.

4. A degradação acentuada do setor da arbitragem nacional, em geral, e mais em particular a falta de condições de Fábio Veríssimo para continuar a exercer, seja no relvado ou na função de vídeo-árbitro.

Por um lado, motivos de orgulho que nos fazem ter a certeza, cada vez mais, de que estamos no caminho certo. Por outro, motivos de vergonha (alheia) que nos fazem ter a certeza, cada vez mais, de que alguma coisa vai ter de mudar. Doa a quem doer.

PS - Todos sabemos bem quem é o presidente que surge em gravações a escolher árbitros e a convidá-los para sua casa e também a oferecer-lhes a famosa "fruta" ou viagens ao Brasil. Um tempo cada vez mais presente. Assim, nem surpreende muito o absurdo da falta de bom senso que foi ter Rui Pinheiro de serviço neste Benfica-FC Porto. O delegado da Liga que esteve no clássico de Braga é sobrinho de Reinaldo Teles (braço-direito de Pinto Costa) e fillho de Joaquim Pinheiro (vice-presidente do FC Porto). Perante isto..."

Bate boca entre bernardo Silva e Francisco J. Marques

A polémica chegou ainda mais longe. Na terça-feira, ainda durante o jogo, Bernardo Silva, ex-jogador do Benfica que atua no Manchester City, colocou uma mensagem no twitter a questionar o lance do golo anulado a Pizzi - "Sou eu que estou a precisar de óculos ou... ????".

Esta quarta-feira, Francisco J. Marques respondeu ao jogador internacional português. "Olá @BernardoCSilva, sim, parece que estás a precisar de óculos. Teremos todo o gosto em oferecer-te um par quando vieres cá jogar pela seleção, em junho. Para perceber as dioptrias, na segunda imagem vês alguma irregularidade?", atirou o diretor de comunicação do FC Porto.

Comentário que voltou a merecer resposta de Bernardo Silva nas redes sociais: "Olá @FranciscoMarkes , vejo sim também! Felizmente e apesar de ser benfiquista não vejo só para um dos lados. Mas como eu ontem estava a ver um jogo de futebol em direto e não com um ano de atraso... Mas aceito os óculos! Dioptrias? Se não me engano são 36." A reposta do diretor do FC Porto não se fez esperar: "São de facto muitas dioptrias, parabéns Bernardo Silva. Nós só temos sete, mas todas certificadas por oftalmologistas da FIFA e da UEFA. Se quiseres vir ajudar a conseguir mais és bem-vindo, já que segundo Luís Filipe Vieira não voltas a vestir a camisola do Benfica". A polémica está para durar...