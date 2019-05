Norueguês marca nove golos no 'massacre' de 12-0 às Honduras

A Noruega goleou esta quinta-feira as Honduras por... 12-0 em jogo do Grupo C do Mundial de sub-20, que está a decorrer na Polónia. O mais incrível é que um só jogador, Erling Braut Haland, de 18 anos, apontou nove golos só à sua conta. Um recorde nunca antes visto em jogos de Mundiais desta categoria - nenhuma seleção tinha conseguido marcar 12 golos numa partida (o Brasil conseguiu um 10-0 e um 10-3) nem um jogador nove.

Apesar desta goleada, a Noruega não conseguiu passar aos oitavos de final da prova, pois somou apenas três pontos. No Grupo C as seleções apuradas foram o Uruguai (nove pontos) e a Nova Zelândia (seis). As Honduras terminaram no último lugar, com 19 golos sofridos e nenhum marcado.

Erling Braut Haland é jogador do RB Salzburgo e apontou mais golos só neste jogo do que na temporada inteira ao serviço da equipa principal austríaca - tinha marcado cinco golos em 1o jogos. O avançado norueguês é naturalmente, até ao momento, o melhor marcador do torneio.