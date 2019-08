Nike volta atrás e vai manter patrocínio a multi-campeã olímpica que foi mãe

Alysson Felix tem um currículo invejável: seis vezes campeã olímpica e 12 vezes campeã mundial (ao ar livre e em pista coberta), além de várias medalhas de prata e bronze. No ano passado decidiu ser mãe e pediu garantias à sua patrocinadora, a Nike, de que não iria ser penalizada se o seu desempenho nos meses anteriores e posteriores ao do parto, mas a resposta foi negativa.

A sua filha, Camryn, nasceu em novembro, prematura de oito semanas, e em maio a velocista norte-americana de 33 anos denunciou ao The New York Times a discriminação de que ela e outras atletas mães foram alvo, contando que a Nike lhe tinha oferecido um novo contrato 70 por cento inferior ao anterior em termos de valores. "Nós, atletas, temos demasiado medo de dizer publicamente que se tivermos filhos corremos o risco dos nossos patrocinadores no cortem o salário durante a nossa gravidez e depois. É um claro exemplo de uma indústria desportiva onde as regras estão feitas maioritariamente por homens", escreveu na altura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No final de julho, quando voltou a competir 13 meses depois, Allyson Felix colocou um ponto final nas negociações com a Nike para obter um novo contrato e assinou com a Athleta, uma marca de roupa desportiva que nunca tinha patrocinado atletas.

Agora, meses depois da denúncia pública, a especialista em 100, 200 e 400 metros, distâncias em que se destaca também em estafetas, revelou que a sua voz foi escutada e que a Nike voltou atrás, exibindo uma carta que lhe foi enviada pelo vice-presidente de marketing global da marca a anunciar uma nova política contratual não discriminatória.

"As nossas vozes são poderosas", escreveu logo no início da descrição da imagem, dando a conhecer a nova política da Nike em oferecer proteção maternal às atletas.

"Se a atleta ficar grávida, a Nike não pode aplicar nenhuma redução relacionada com o desempenho (se tal ocorrer) por um período consecutivo de ano e meio, começando oito meses antes da data do parto. Durante o dito período, a Nike não pode rescindir nenhum contrato se a atleta não competir devido à gravidez", pode ler-se no email enviado por John Slusher.