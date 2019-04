Nike homenageia Tiger Woods através de vídeo emocionante

A Nike, principal patrocinador de Tiger Woods, homenageou o golfista, que no domingo ganhou pela quinta vez na carreira e pela primeira vez desde 2005 o Masters de Augusta, o principal torneio do calendário anual de golfe.

Através de um vídeo de 51 segundos, a marca, que chegou a retirar o apoio ao golfista devido às polémicas da vida pessoal dele, fez uma retrospetiva da carreira e recordou o sonho de criança de Woods.

Nas legendas do vídeo, a Nike fala de Tiger Woods como alguém que experimentou "todos os pontos baixo e altos" e destaca a ambição do desportista de 43 anos, que quatro décadas antes queria bater Jack Nicklaus, lendário jogador de golfe.

O regresso de Tiger Woods foi considerado um dos maiores da história do desporto, dez anos depois de passar a ser notícia pelas piores razões, como um caso de infidelidade e um acidente de automóvel. Além do divórcio, foi alvo de quatro cirurgias nas costas e ainda se debateu com uma grave lesão no cotovelo. No verão de 2017, chegou mesmo a ficar de fora do ranking oficial dos mil melhores golfistas do mundo.