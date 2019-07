Atática tem quase 70 anos, mas apurou-se quando se tornou, há 47 (e a contar...), proprietário e mestre da Casa das Chaves de Moscavide. A esposa fica mais com o trabalho grosso (moldar e entregar as encomendas), Nicolau Tolentino (o mesmo nome do poeta satírico português nascido em 1767) ainda anda "quase todo o dia fora" a abrir cofres com os apurados sentidos e truques de mãos e olhos. Há quase 81 anos, que completa a 7 de setembro, nasceu ali ao lado, nos Olivais, foi jogador do Benfica (juniores) e de Os Bucelenses, mas fez carreira no clube do coração, o Sport Lisboa e Olivais. Aos 30, montou um tabuleiro de futebol e começou a dar a estratégia aos jogadores que lhe valeu 17 subidas de divisão, um recorde que talvez nem Vítor Oliveira consiga alcançar.

O agora treinador do Gil Vicente tem uma posição incontestada com 11 promoções ao principal escalão do futebol português, que nesta época disputa à frente da equipa de Barcelos. Nicolau Tolentino, treinador e homem, é de outro tempo. "Nunca quis treinar muito longe de casa. Trabalho há 69 anos nas fechaduras e tenho o meu negócio há 47", diz ao DN o Fechaduras, como é tratado este sindicalista de esquerda, que ainda hoje se eriça a falar da falta de condições laborais da classe (como a ausência de tabelas salariais a que os jogadores têm direito - se depois são cumpridas, é outra história). "Subi 17 vezes, 12 ao nacional [III Divisão, agora Campeonato de Portugal] e cinco nas distritais", confirma, sem querer precisar os nomes dos clubes. "Não quero ferir suscetibilidades a ninguém e há clubes que já não existem", diz, irredutível, o pai de uma advogada (Alice Castro) que já esteve no Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol e como juíza no Tribunal Arbitral do Desporto. E que mantém o registo da carreira detalhada do pai. Fechada num cofre de princípios que só o Fechaduras conseguiria abrir. Mas não abre.