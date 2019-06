Neymar lesiona-se em jogo de preparação e falha Copa América

O avançado brasileiro Neymar lesionou-se esta madrugada durante um jogo de preparação com o Qatar e está fora da Copa América, que começa no dia 14 no Brasil. O jogador do PSG lesionou-se aos 17 minutos da partida, quando a seleção brasileira já ganhava por 1-0. O jogo acabaria 2-0.

Depois de ser avaliado pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar, ainda no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o jogador deixou o estádio de muletas e foi para o hospital. Os exames confirmaram uma rotura de ligamentos no tornozelo direito.

A equipa brasileira deverá nomear um substituto ainda esta quinta-feira.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, visitou Neymar no hospital. "Desejo uma boa e rápida recuperação!", escreveu no Twitter.

Neymar atravessa um momento complicado. Além da lesão, enfrenta uma acusação de violação. Um crime que teria ocorrido a 15 de maio, em Paris. O jogador é também alvo de uma investigação por crime informático, depois de ter divulgado trocas de mensagens e fotos íntimas e trocas da mulher que o acusa, Najila Trindade Mendes de Sousa. Neymar deverá prestar declarações esta sexta-feira no Rio de Janeiro.

Esta quinta-feira tornou-se viral no WhatsApp um vídeo que terá sido alegadamente filmado pela própria modelo, no segundo encontro com Neymar, no qual se vê ela a agredir Neymar com as mãos. Antes, ouve-se o jogador dizer "não, não me bate não". E ela responde "Não? Você vai me bater né? Vai me bater?". Mais à frente, depois de o agredir, ela diz: "Mas eu vou te bater. Sabe por que vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Por que você me agrediu ontem. Você me deixou aqui sozinha." O vídeo é então interrompido, não se sabendo o que mostra a seguir.