Neymar. Fisco espanhol reclama dívida de 35 milhões de euros

Neymar deve 35 milhões de euros ao Fisco. Segundo o jornal El Mundo, o Barcelona já foi formalmente notificado pela Hacienda (autoridade fiscal) espanhola sobre a dívida do jogador, no valor de 34,68 milhões de euros. Em causa a retenção fiscal da renovação do jogador com o Barça, o último contrato assinado em Espanha, e os valores relacionados com sua transferência para o PSG, em agosto de 2017.

Numa altura em que se fala de um possível regresso a Barcelona, a autoridade fiscal quis advertir os responsáveis pelo clube de que qualquer pagamento feito ao internacional brasileiro devia ser direcionado para os cofres do erário público, até perfazer o total reclamado, segundo o jornal espanhol.

Ou seja, se Neymar assinar por qualquer emblema espanhol, os seus primeiros salários serão automaticamente cativados pelo Fisco. Isto se ele não aceitar a proposta e resolução da dívida já proposta pelas autoridades.

Neymar é assim mais um jogador a ser apanhado pelo fisco espanhol, depois de Messi, Ronaldo e mais meia dúzia de grandes jogadores que alinharam na liga espanhola.