Neymar está cada vez mais perto de voltar ao Barcelona

Está quase. A novela Neymar que tem aquecido o mercado de transferências neste verão estará perto de um desfecho, com a estrela brasileira a um passo de regressar ao Barcelona.

De acordo com o jornal catalão Sport, o Barça colocou um cima da mesa uma proposta de 125 milhões de euros, oferecendo ainda ao Paris Saint-Germain os jogadores Ivan Rakitic, a título definitivo, e Ousmane Dembelé, por empréstimo, como moeda de troca. Ainda de acordo com aquele diário desportivo, os dirigentes do clube francês já estarão mesmo a negociar com os dois futebolistas blaugrana.

As próximas horas serão pois decisivas para a conclusão do negócio que levará o avançado brasileiro de 27 anos de regresso a Barcelona, de onde saiu em agosto de 2017 a troco de 222 milhões de euros.

Este processo foi desencadeado pelo próprio Neymar, que este verão expressou a sua vontade de deixar o Paris Saint-Germain, dando prioridade ao regresso ao Barcelona. Depois de muitos avanços e recuos e de várias propostas recusadas pelos dirigentes franceses, agora estará tudo bem encaminhado para que o desejo do internacional brasileiro seja concretizado.