Nélson Évora fora da final do triplo salto. Pichardo apurado

O luso cubano Pedro Pablo Pichardo assegurou esta sexta-feira o apuramento para a final do triplo salto dos Mundiais de atletismo de Doha. Já Nélson Évora foi afastado. O saltador do Sporting ficou-se apenas pelos 16,80 metros, acabando por ficar fora dos 12 atletas apurados para a final, depois de em 2017 ter conquistado o bronze.

Nelson Évora, abriu a sua qualificação a 16,26 metros, depois melhorou para 16,67, uma marca que ainda não chegava. Finalizou com 16,80, então com um 11.º lugar - ou seja, estava dependente de só poder ser ultrapassado por dois adversários até ao fim, o que não aconteceu e Évora fica arredado da final.

Pichardo saltou para a final logo na primeira tentativa, com 17,38 metros, optando por não fazer mais nenhum salto já que a qualificação era garantida com os 17.10 metros. O atleta do Benfica é agora um dos favoritos a conquistar medalhas na final que decorre no domingo, a partir das 19.45.

Ainda esta sexta-feira entra em ação Salomé Rocha na maratona.