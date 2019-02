Nantes exige ao Cardiff pagamento de Emiliano Sala em dez dias

"Obrigaram Sala a entrar no avião", acusa um amigo do argentino

Está aberto um litigio entre o Nantes e o Cardiff City por causa da transferência do argentino Emiliano Sala, jogador cujo avião onde viajava para o País de Gales caiu no canal da Mancha no dia 21 de janeiro à noite.

O jogador já tinha assinado contrato, depois de os clubes terem acertado a transferência por 17 milhões de euros, o que era um recorde para o emblema da Premier League, que seriam pagos ao Nantes num período de três anos.

Segundo a BBC, o clube francês vai interpor uma ação legal para que possa receber esse montante no prazo de dez dias. Isto porque os responsáveis do Cardiff retiveram o pagamento da primeira prestação até terem em sua posse toda a documentação relativa à negociação.

Uma fonte do Cardiff, citada pela BBC, garante que o clube galês irá honrar todos os compromissos assumidos com o Nantes, mas apenas depois de serem clarificados todos os factos que levaram à tragédia. A mesma fonte, mostrou-se "surpreendida" com as exigências do Nantes, numa altura em que ainda se estão a efetuar todos os esforços para recuperar o corpo do jogador, uma vez que só na segunda-feira o avião foi encontrado no fundo do mar, perto de Guernsey, precisamente duas semanas depois de ter desaparecido do alcance dos radares.