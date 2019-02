Nani de saída do Sporting rumo aos Estados Unidos

Depois de Montero é a vez de Nani sair do Sporting e rumar à MLS. O extremo de 32 anos vai transferir-se para o Orlando City, do campeonato dos EUA. Segundo soube o DN, o acordo entre todas as partes não está ainda fechado, mas há negociações a decorrer e podem ser anunciadas no fim de semana.

Nani sai com o estatuto de capitão e deixa a braçadeira entregue a Bruno Fernandes. Esta época, o internacional português somou nove golos em 28 jogos, tendo estado afastado das opções de Marcel Keizer nos últimos três jogos devido a problemas físicos.

Formado no Sporting, o jogador fez 76 jogos e 12 golos entre 2005 e 2007, ano em que deixou os leões por uma verba então recorde no clube (25 milhões de euros) para rumar ao Manchester United. Em 2014/15, voltou a Alvalade, por empréstimo do clube inglês, tendo feito mais 12 golos em 37 jogos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nani jogou depois no Fenerbahçe, Valência e Lazio, antes de voltar a Alvalade esta temporada para a terceira passagem pelo clube. O extremo foi um dos reforços apresentados por Sousa Cintra durante a sua presidência de transição na SAD leonina, depois da destituição de Bruno de Carvalho, tendo assinado contrato por duas épocas com mais uma de opção.

"Tive muitas propostas, algumas aliciantes, mas preferi o Sporting por uma questão de orgulho. Estou muito feliz", disse o internacional português no dia da sua apresentação, em julho passado.

"O Nani é das pérolas que o Sporting se orgulha de ter", referia na altura o líder da SAD leonina, Sousa Cintra. "Passaram grandes jogadores por esta casa... Figo, Ronaldo. O Nani é da mesma onda destes jogadores, de gente importante, que vive de alma e coração o Sporting", acrescentou.

Sete meses depois, o jogador volta a deixar Alvalade, desta vez para rumar aos Estados Unidos.

Nani também tinha uma oferta da China, mas os valores envolvidos não seduziram o extremo, que preferiu rumar ao país do soccer.