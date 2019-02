Nani está lesionado e em dúvida para o dérbi da Taça

Nani não participou no treino do Sporting realizado esta segunda-feira na Academia de Alcochete. De acordo com informação oficial dos leões, o capitão sofreu um estiramento na região inguinal direita, razão pela qual estará em dúvida a sua utilização no dérbi desta quarta-feira com o Benfica, no Estádio da Luz, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal.

É bom lembrar que no final da derrota com os encarnados, por 2-3 em Alvalade para a I Liga, Marcel Keizer foi questionado sobre os motivos que o levaram a substituir Nani ao intervalo, tendo o técnico negado que tal se tivesse ficado a dever a um problema físico. "Porque tirei Nani? Porque temos outros jogadores no banco que podem jogar", assegurou.

Agora, perante a informação oficial dos leões, Nani junta-se a Mathieu e Battaglia como jogadores que estão entregues ao departamento médico.