Nakajima já está no Porto para assinar

O anúncio oficial da contratação de Nakajima pelo FC Porto pode acontecer ainda durante esta sexta-feira. De acordo com a edição online do jornal O Jogo, o avançado japonês já chegou à Invicta e ainda hoje irá realizar testes médicos.

Na semana passada, através do Porto Canal, os dragões anunciaram que tinham chegado a um pré-acordo para a contratação do avançado asiático, de 24 anos, que em janeiro tinha deixado o Portimonense para assinar com o Al-Duhail, do Qatar.

A transferência de Nakajima, de acordo com o que tem sido revelado pela imprensa desportiva, deverá custar aos cofres do FC Porto cerca de 12,5 milhões de euros, ficando a SAD portista com 40% do passe do jogador nipónico, permanecendo os restantes 60% na posse do clube qatari.

O avançado japonês deu nas vistas ao serviço do Portimonense, onde chegou em 2017 oriundo do FC Tokyo. Marcou 10 golos em 33 jogos e foi a grande figura da equipa algarvia. Na época só ficou seis meses em Portimão, rumando ao Al-Duhail, do Qatar.