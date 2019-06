Nadal bate Federer e está na final de Roland Garros

Rafael Nadal apurou-se esta sexta-feira para a final do torneio Roland Garros, ao bater Roger Federer pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2. O tenista espanhol, n.º 2 do ranking mundial, terá agora de aguardar pelo desfecho do jogo entre Novak Djokovic e Dominic Thiem (esta tarde) para conhecer o adversário na final de domingo.

Nadal voltou a provar que este é definitivamente o seu torneio de eleição. Com exceção feita a 2009 (Federer), 2015 (Wawrinka) e 2016 (Djokovic), nos últimos 14 anos o espanhol venceu sempre. Ou seja, caso triunfe no domingo, é a 12.ª conquista no prestigiado torneio francês.

A história de amor de Nadal e Roland Garros escreve-se em vários capítulos, 11 deles (!) vencedores e quatro em finais frente a Roger Federer, a sua maior vítima. Rafael Nadal, de 32 anos, foi campeão logo na primeira vez em Paris, em 2005, então com 19 anos e número 5 da lista mundial. Os títulos seguintes surgiram quase sempre em forma de massacre.

A conquista mais importante talvez tenha sido a de 2017, quando, depois de duas temporadas de problemas físicos, voltou ao melhor nível e venceu Stan Wawrinka, quando muitos já o davam como acabado para o ténis. No ano passado voltou a vencer (contra Dominic Thiem) e neste ano vai tentar uma inédita e impressionante 12.ª conquista.

Ao longo da carreira, Nadal contabiliza 81 troféus, 58 dos quais conquistados no pó de tijolo, superfície onde há três semanas se tornou no terceiro jogador da história com mais encontros ganhos (429, após vencer Djokovic em Roma), só superado pelo compatriota Manuel Orantes (538) e pelo argentino Guillermo Vilas (679).