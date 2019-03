Nacional vence e deixa Tondela na zona de despromoção

O Nacional regressou este sábado às vitórias na I Liga, ao vencer em casa o Tondela, por 3-2, um resultado que deixa os beirões na zona de despromoção à passagem da 24.ª jornada.

Os tondelenses abriram o marcador aos 22 minutos graças a um penálti, por derrube do guarda-redes Daniel Guimarães ao venezuelano John Murillo, que Tomané aproveitou para converter o seu nono golo no campeonato.

Ainda antes do intervalo, o colombiano Brayan Riascos restabeleceu o empate na recarga a um remate de Mauro Cerqueira que Cláudio Ramos defendeu para a frente.

Foi já no segundo tempo que os madeirenses deram a volta ao marcador, através do argentino Fernando Tissone, que aproveitou da melhor forma uma confusão na área tondelense. Contudo, não durou muito a festa do Nacional, uma vez que passados quatro minutos o lateral marroquino Fahd Moufi finalizou de cabeça um cruzamento de Joãozinho, um lance que ainda teve a aprovação do VAR.

Quando o empate parecia ser o resultado do jogo, eis que o capitão Vítor Gonçalves remata colocado para o fundo da baliza do Tondela, oferecendo os três pontos ao Nacional, que com este resultado passou a respirar melhor na tabela classificativa, subindo ao 12.º lugar, com mais três pontos que os tondelenses, que são agora a primeira equipa abaixo da linha de água.

FICHA DO JOGO

Estádio da Madeira

Árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa)

Nacional - Daniel Guimarães; Kalindi Souza, Júlio César, Rosic, Mauro Cerqueira; Witi Quembo, Palocevic (Kaká, 90'+5), Fernando Tissone, Vítor Gonçalves; Brayan Riascos (Okacha Hamzaoui44'), Rashidov (Bryan Rochez, 76')

Treinador: Costinha

Tondela - Cláudio Ramos; Fahd Moufi (João Reis, 79'), Ricardo Costa, Ricardo Alves, Joãozinho; Bruno Monteiro, João Jaquité; Jhon Murillo (Juan Delgado, 59'), João Pedro (Arango, 86'), Pité; Tomané

Treinador: Pepa

Cartão amarelo a Daniel Guimarães (21), Bruno Monteiro (35'), João Jaquité (61'), João Pedro (79'), Kalindi Souza (89), Pité (90')

Golos: 0-1, Tomané (22' gp); 1-1, Brayan Riascos (36'); 2-1, Fernando Tissone (62'); 2-2, Fahd Moufi (66'); 3-2, Vítor Gonçalves (83')