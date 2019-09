Muitos parabéns! Jorge e Bárbara !!

Por ocasião do Campeonato Mundial de Judo organizado em Tóquio, dois judocas portugueses alcançaram resultados históricos, nomeadamente, o atleta Jorge Fonseca, com a medalha de ouro na categoria de -100 kg, e a atleta Bárbara Timo, com a medalha de prata na categoria de -70 kg. Entendo que foi a primeira vez que um judoca português ganhou a medalha de ouro no campeonato mundial de Judo. Gostaria, assim, de expressar as minhas mais cordiais felicitações a ambos judocas.

O Judo é um desporto de origem japonesa, e neste Campeonato de Judo decorrido em Tóquio, sinto-me muito feliz enquanto Embaixador do Japão em Portugal, pelo desempenho exemplar dos atletas portugueses. Sei que, em Portugal, o falecido Kiyoshi Kobayashi iniciou o treino e a orientação do Judo, a partir da sua chegada em 1958, para polícias, alunos da academia militar e em muitas outras escolas de Judo, contribuindo para criar a base do desenvolvimento do Judo Português. Este facto deixa-me bastante comovido.

Os Jogos Olímpicos serão organizados no próximo ano em Tóquio e a equipa da delegação portuguesa realizará o estágio final pré-olímpico em Kaga, cidade registada pelo governo japonês como "host town". Espero sinceramente que o elo de amizade entre os dois países continue a crescer através do Judo, e que a delegação portuguesa alcance o seu melhor desempenho nos Jogos Olímpicos em Tóquio.