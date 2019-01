Mourinho: "Não sou opção para o Benfica"

José Mourinho afirmou esta quinta-feira que não é opção para o Benfica e que neste momento não tem "qualquer intenção de voltar a trabalhar em Portugal". Sem querer "alimentar positivamente ou negativamente" nenhum rumor, o técnico português afirmou também que, apesar de que quando não está a trabalhar não gostar de falar, não existe nenhum convite por parte dos encarnados.

"Quando não estou a trabalhar, não gosto de falar. Quando treino tenho três jogos por semana e seis conferências de imprensa. Quando não treino não gosto de falar. Agora é viver com tranquilidade e esperar a melhor oportunidade", afirmou, em declarações à CM TV.

"Sou um treinador jovem, mas já treino há muito tempo. Não tenho 75 anos, tenho 55. Ganhei uma competição europeia há dois anos, não há vinte. Ganhei a Taça de Inglaterra há dois anos, não há vinte. Fiquei em segundo lugar há seis meses, não há seis anos", explicou, acrescentando ainda que está numa fase de "autocrítica e análise".

Sobre o possível interesse do Benfica na sua contratação, Mourinho afirmou que aprendeu "duas coisas" no futebol: "Quando se sai de um clube, não se lava roupa suja nem se procura, pelo menos publicamente, fazer críticas. A segunda coisa é respeitar os clubes que me querem e os que não me querem".

"Nunca fui de alimentar notícias, não gostava de ir por aí, mas se calhar a melhor maneira de respeitar um grande clube e um grande presidente, que sempre demonstrou ser amigo, é dizer qualquer coisa. Não fui convidado e, se fosse, o Benfica e o seu presidente seriam os primeiros a saber a decisão. O que posso dizer é que hoje, neste momento, não tenho intenção de trabalhar em Portugal", garantiu José Mourinho, para que Luís Filipe Vieira e o Benfica "apoiem o Bruno [Lage] e pensem o futuro tranquilamente".

Quando questionado sobre um futuro regresso a uma casa conhecida, como o Real Madrid ou o Inter, disse não querer alimentar "nem positivamente, nem negativamente", as notícias. Frisou, no entanto, que é "uma honra tremenda quando um treinador ou jogador é convidado a regressar". "Se convidam é porque conhecem o valor da pessoa", acrescentou. "Mas quando não estou a treinar não gosto que falem de mim. Neste momento, não sou opção para o Benfica", concluiu.

O clássico de sábado também mereceu um comentário, com o treinador português a referir que o Sporting-FC Porto é "fundamental", porque "Sporting, Benfica e Sp. Braga precisam que o FC Porto perca". "Acho que se o FC Porto ganhar em Alvalade vai ser difícil perder o primeiro lugar. A experiência diz-me que, em Portugal, são muitos pontos", finalizou.