Mourinho: "Dérbi da Taça é o jogo da época para o Sporting"

José Mourinho mostrou estar atento ao futebol português e anteviu o dérbi desta quarta-feira entre Sporting e Benfica, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. "Acho que é o jogo da época para o Sporting e não é o jogo da época para o Benfica. Benfica tem coisas maiores que pode ganhar, campeonato e Liga Europa. O Sporting se não vencer a Taça não ganha nada. Conseguirá o Benfica igualar o Sporting em motivação e superar-se? Veremos", comentou o treinador português, à margem do Fórum Nacional de Treinadores que está a decorrer em Portimão.

"Os jogos acompanho, as touradas não. Não assisto ao que acontece no nosso futebol, mas os jogos acompanho", acrescentou aos jornalistas, antes de participar num painel sobre regulamentação e quadros competitivos, juntamente com o selecionador nacional de futsal Jorge Braz, o diretor técnico nacional José Couceiro, o presidente da Associação de Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) José Pereira e o presidente da Liga Pedro Proença.