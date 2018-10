José Mourinho está encostado às cordas mas mantém a boa disposição. Nesta segunda-feira, véspera de receber o Valencia em jogo da Liga dos Campeões, o português foi confrontado por um jornalista espanhol se podia confirmar um alegado telefonema de Zidane, seu antigo adjunto no Real Madrid, com o intuito de o tranquilizar sobre os rumores de que podia ser a nova aposta dos acionistas do Manchester United para o cargo de treinador, o que implicaria o despedimento de Mourinho.



Ora, confrontado com essa questão, Mourinho indicou ao jornalista espanhol que tinha de se voltar para trás e questionar o colega que tinha escrito essa notícia.

A pergunta foi mesmo feita e o jornalista inglês confirmou o que tinha escrito com um sonoro "sim, sim", que fez os presentes gargalharem ainda mais. Mourinho entrou na toada bem disposta, levantou o seu telemóvel e disse que o mesmo terá "tido um bug qualquer".



Veja esse momento a partir dos 8:02.