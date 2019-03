Morreu o sócio número 1 do Sporting

O Sporting anunciou esta quarta-feira a morte do seu sócio número, João Salvador Marques, aos 98 anos.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de João Salvador Marques, de 98 anos, Sócio número 1 do Clube de Alvalade. À família e amigos enlutados, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências", escreveram os leões nas redes sociais.

"Nascido em 1920, João Salvador Marques tornou-se associado no ano seguinte, tendo praticado ginástica, voleibol e ténis de mesa no Sporting CP. Médico de profissão, exerceu vários cargos no SCP, tendo feito parte da Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Leonino. Foi ainda presidente do Conselho Médico Leonino e do grupo 'Os Cinquentenários'", pode ler-se na nota publicada no site oficial do emblema leonino.