Morreu o diretor desportivo campeão pelo Boavista

José Paes do Amaral, diretor desportivo do Boavista campeão nacional em 2001, morreu esta quinta-feira, aos 57 anos, devido a uma doença oncológica.

O antigo dirigente entrou na história dos axadrezados por fazer parte do momento mais importante do clube, quando em 200/01 se sagrou campeão nacional pela única vez na sua história. Atualmente, Paes do Amaral era colaborador da Associação de Futebol do FC Porto, à qual estava ligado há vários anos.

O funeral de José Paes do Amaral está marcado para esta sexta-feira, na igreja da Nossa Senhora da Boavista, ao Foco. Para assinalar esta perda, os axadrezados colocaram a bandeira a meia-haste no Estádio do Bessa. Carlos Jorge Monteiro