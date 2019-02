Morreu Frederico, antigo defesa do Benfica e do Boavista

Frederico Nobre Rosa, antigo internacional português que, entre outros, representou o Benfica e o Boavista, morreu este domingo de manhã, vítima de doença prolongada. A informação foi confirmada ao DN por fonte próxima da família.

O ex-jogador, de 61 anos, que terminou a carreira no Leixões, na temporada 1964/65, tinha sido alvo recentemente de uma homenagem do Boavista, clube que representou em oito temporadas.

Frederico Rosa começou a carreira na CUF, antes de se transferir para o Barreirense, onde se destacou a par de Carlos Manuel, numa equipa que era treinada por José Augusto, antiga glória do Benfica. Na temporada 1979/80 deu o salto para o Benfica, onde permaneceu quatro temporadas e conquistou dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça. Esteve ainda presente na célebre final da Taça UEFA, em 1983, que os encarnados perderam com o Anderlecht.

Depois da Luz, rumou ao Boavista, onde permaneceu oito temporadas e onde ainda hoje é um dos históricos do clube. Foi 18 vezes internacional (apontou cinco golos) e esteve presente na comitiva portuguesa que disputou o Mundial do México, em 1986, como jogador do Boavista.

Após deixar o Bessa, representou ainda o V. Guimarães (1991/92), Est. Amadora (1992/93 e 1993/94) e por fim o Leixões (1994/95), onde colocou termo à carreira.

As cerimónias fúnebres realizam-se esta segunda-feira na igreja da Baixa da Banheira, às 16.00. O corpo do ex-jogador estará na igreja a partir das 11.00.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, já reagiu à morte de Frederico Rosa: "Em meu nome pessoal e de todos os benfiquistas apresento as mais sentidas condolências à família de Frederico. Foi com profunda tristeza que tomámos conhecimento do seu falecimento, e para sempre ficará na memória de todos as qualidades de um defesa-central internacional de enorme qualidade."