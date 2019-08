Moreirense vence Portimonense e iguala Sporting e Famalicão no topo

O jogador do Moreirense, Iago (2-E), festeja após marcar um golo contra o Portimonense, durante o jogo da Primeira Liga de Futebol, no estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas, Moreira de Cónegos, 30 de agosto de 2019.

Um golo de Iago Santos ainda na primeira parte foi suficiente para o Moreirense vencer em casa o Portimonense, no jogo inaugural da quarta jornada da I Liga portuguesa em futebol.

Com esta vitória pela margem mínima, o Moreirense chegou aos sete pontos e igualou provisoriamente Sporting e Famalicão no topo da Liga, enquanto o Portimonense é 11.º com quatro pontos.

Vítor Campelos e António Folha mantiveram o mesmo 'onze' que utilizaram na última jornada, na qual os minhotos empataram a zero no terreno do Vitória de Setúbal e os algarvios perderam por 3-1 na receção ao Sporting.

O golo surgiu cedo e marcou toda uma primeira parte pouco acutilante. Iago Santos assinou o 1-0, aos sete minutos, após cruzamento da esquerda, ao cabecear de formas assertiva para o fundo das redes.

O Moreirense tentou chegar ao segundo com um livre de Pedro Nuno que sobrou para Sérgio Abreu, mas o cabeceamento saiu torto e a bola pela linha de fundo (21 minutos).

O Portimonense demorou a reagir, mas acabou por protagonizar um final de primeira parte aflitivo ao Moreirense, com várias jogadas de perigo, tendo a principal tido como 'salvador' Fábio Pacheco. Cevallos rematou forte com Pasinato batido e teve de ser o médio a dar o corpo à bola para evitar o empate (45 minutos).

Na segunda parte, o clube algarvio teve de intensificar o ataque, mas encontrou pela frente um Moreirense organizado na defesa e concentrado no contra-ataque.

Filipe Soares atirou por cima, aos 48, e Luther Singh, aos 67, e pouco tempo após entrar, obrigou Ricardo Ferreira a fazer uma grande defesa.

O Portimonense teve então necessidade de arriscar mais e de 'colar' a equipa do Moreirense à sua zona defensiva, construindo jogadas de perigo através de transições rápidas.

Aos 73 minutos, Marlos Moreno rematou forte para 'encaixe' de Pasinato, e a um minuto dos 80 foi a ver de Jackson Martínez tentar com um cabeceamento colocado, mas que saiu pouco por cima da baliza do guarda-redes brasileiro dos vimaranenses.

E numa fase em que o Portimonense até estava por cima, acabou por sofrer um golpe que sentenciou a partida: Willyan viu o segundo amarelo e ordem de expulsão após falta sobre Bilel (81 minutos).

A jogar com dez, o emblema de Portimão viu Tabata fazer cruzamentos que mais pareciam remates por duas ocasiões nos descontos, mas das duas vezes o guardião da casa 'salvou'.