Moreirense vence e recupera o quinto lugar isolado

O Moreirense recebeu e venceu este domingo o Tondela, por 2-0, e voltou a reassumir isolado o quinto lugar da classificação, deixando para trás o V. Guimarães, que tinha subido provisoriamente ao quinto posto depois de no sábado ter batido o Portimonense, também por 2-0.

O Moreirense adiantou-se no marcador mesmo em cima do intervalo, com Teixeira a cabecear para o fundo das redes depois de uma assistência de Arsénio. O segundo golo surgiu aos 84 minutos, por Bilel Aouacheria, que só teve de empurrar para dentro da baliza do Tondela uma bola que lhe surgiu após um canto.

A equipa treinada por Ivo Vieira já vai numa sequência de quatro jogos sem perder na I Liga, iniciada a 28 de janeiro com um triunfo sobre o Nacional. Seguiu-se mais um triunfo sobre o Belenenses, depois um empate com o FC Porto e este domingo mais uma vitória.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O conjunto de Moreira de Cónegos está assim confortavelmente na quinta posição, com 38 pontos, mais três do que o vizinho V. Guimarães. O Tondela, com esta derrota, está no 11-º posto, mas em igualdade pontual com o Marítimo e o Nacional.