Moreirense vence Belenenses e sobe a quinto na Liga

O golo do avançado uruguaio surgiu já na reta final da partida, aos 70 minutos, em encontro disputado no estádio do Bonfim, em Setúbal, hoje 'casa' emprestada ao Belenenses, que aguarda pela recuperação do relvado do estádio Nacional.

A vitória permite ao Moreirense fechar a jornada isolado no quinto posto com 34 pontos, mais dois do que o Vitória de Guimarães, sexto, e menos cinco do que o Sporting, quarto, enquanto os 'azuis' concluíram a jornada no sétimo posto com 29.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Belenenses -- Moreirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, David Texeira, 70 minutos.

Equipas:

- Belenenses: Muriel, Diogo Viana, Sasso, Cleylton, Nuno Tomás (Diogo Calila, 68), Zakarya, Eduardo Henrique, André Santos, Licá, Dálcio Gomes (Ljujic, 76) e Henrique Almeida (Kikas, 79).

(Suplentes: Mika, Sagna, Diogo Calila, Luís Silva, Kiki, Ljujic e Kikas).

Treinador: Silas.

- Moreirense: Jhonatan, João Aurélio, Iago Santos, Halliche, Rúben Lima, Fábio Pacheco (Alan Schons, 90), Chiquinho, Ângelo Neto, Arsénio Nunes, Pedro Nuno (David Texeira, 63) e Heriberto Tavares (Patito Rodriguez, 87).

(Suplentes: Pedro Trigueira, D'Alberto, Ivanildo Fernandes, Alan Schons, Bilel Aouacheria, Patito Rodriguez e David Texeira).

Treinador: Ivo Vieira.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Licá (31), Heriberto Tavares (32) e Sasso (82).

Assistência: cerca de 400 espetadores.