Montero sofreu lesão no ligamento do tornozelo direito e será reavaliado

O futebolista colombiano Fredy Montero, avançado do Sporting, sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito no jogo de quinta-feira com o Vorskla Poltava e será reavaliado nas próximas 24 horas, informou esta sexta-feira o clube lisboeta.

Em nota publicada no site oficial, o Sporting precisa que Montero "contraiu uma lesão ligamentar da sindesmose do tornozelo direito", que o levou a ser substituído aos 59 minutos do jogo com a equipa ucraniana, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa, que os 'leões' venceram por 3-0.

No treino de hoje, os titulares da partida com o Vorskla Poltava fizeram trabalho de recuperação no ginásio da Academia de Alcochete, enquanto os restantes jogadores cumpriram o trabalho habitual no relvado.

Além de Fredy Montero, também Wendel, Raphinha e Bataglia estão lesionados e ausentes da preparação para o próximo jogo do Sporting, em casa, com o Nacional, num embate entre o segundo e o 12.º classificados da I Liga.