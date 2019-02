Monaco vence na estreia de Adrien e com Gelson em grande

Dois meses depois da última vitória na liga francesa, o Mónaco voltou a festejar um triunfo para o campeonato. O triunfo deste sábado frente ao Toulouse foi a primeira vitória em casa esta época e a quarta em todo o campeonato. A última vitória do Mónaco no campeonato tinha sido a 4 de dezembro.

Os monegascos venceram o Toulouse, por 2-1, com golos de Golovin e Fabregas, ambos com o selo de Gelson Martins, titular na partida, assim como Rony Lopes. Adrien Silva começou no banco e foi chamado ao jogo na segunda parte, substituindo Gelson, que deixou o relvado debaixo de aplausos. Vinícius ex-Rio Ave também se estreou.

Com estes três pontos, Leonardo Jardim vê a equipa subir do 19º para o 18º lugar, ainda abaixo da linha de água, com 18 pontos, os mesmos do Caen, que está no 17º lugar.