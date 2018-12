Mónaco quer Pepe, mas o central quer mais

O Mónaco é um dos vários clubes interessados no central português Pepe, que este mês se tornou num jogador livre depois de rescindir o contrato que o ligava ao Besiktas, da Turquia. De acordo com informações do site 10 Sport, contudo, o luso-brasileiro não parece muito interessado numa transferência para a equipa do Principado.

O clube francês que já no decorrer desta temporada trocou Leonardo Jardim por Thierry Henry, está a realizar uma época muito aquém das expectativas, no penúltimo lugar da Liga francesa e já afastada das provas europeias. Por isso trata-se de um projeto que parece não interessar a Pepe, que recebeu um convite do Wolverhampton e, de acordo com o 10 Sport, terá também em mãos propostas de Portugal.