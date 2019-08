Mónaco de Leonardo Jardim volta a desiludir

O Mónaco de Leonardo Jardim continua sem vencer na Liga francesa. Este domingo, em jogo da 3.ª jornada, não foi além do empate 2-2, em casa, com o modesto Nîmes, depois de ter estado a vencer por dois golos de diferença.

Com Gelson Martins e Adrien Silva no onze, os monegascos adiantaram-se no marcador pelo argelino Islam Slimani, que se estreou pelo clube do principado, e em cima do intervalo fez o segundo golo através de outro reforço, o francês Ben Yedder.

Só que no segundo tempo, a expulsão do defesa brasileiro Jemerson deitou tudo a perder. Já com outro português em campo, Gil Dias, Leonardo Jardim viu o Nîmes chegar ao empate com golos de Philippoteaux e Denkey, aos 70 e 82 minutos.

Com este resultado, o Mónaco encontra-se no penúltimo lugar apenas com um ponto conquistado, tantos quantos o adversário deste domingo, que também pontuou pela primeira vez no campeonato.