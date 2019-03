Mónaco vence em casa do do Lille e afasta-se da zona de descida

AS Monaco

Um golo do brasileiro Carlos Vinícius, em cima dos 90 minutos, valeu esta sexta-feira ao Mónaco um triunfo por 1-0 em casa do vice-líder Lille, permitindo à equipa de Leonardo Jardim afastar-se da zona de despromoção, à 29.ª jornada da Liga francesa.

Foi num lance confuso do ataque monegasco, que o ex-avançado do Rio Ave concluiu após passar a bola por cima de um defesa e atirar para o fundo da baliza. Os monegascos chegam assim aos 30 pontos, ficando agora com nove acima da zona de despromoção.

O Mónaco, que somou o sétimo jogo consecutivo sem perder, contou com os portugueses Adrien Silva, Rony Lopes e Gelson Martins como titulares, enquanto José Fonte, Xeka e Rafael Leão (substituído por Rui Fonte aos 74 minutos) foram utilizados no Lille, que mantém os 57 pontos, com 17 de atraso em relação ao líder Paris Saint-Germain, que tem dois jogos a menos.

Apesar do desaire, o segundo lugar do Lille está preso por uma almofada de sete pontos sobre o Lyon de Anthony Lopes, que no domingo recebe o Montpellier.

No outro jogo antecipado da 9.ª jornada, Nice e Toulouse empataram 1-1, com os anfitriões a seguirem em oitavo lugar, com 41 pontos, e os visitantes em 14.º, com 32.