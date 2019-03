Mónaco de Jardim empata com o Bordéus. Paulo Sousa viu jogo na bancada

O Mónaco de Leonardo Jardim empatou este sábado a um golo na receção ao Bordéus, num jogo seguido com atenção por Paulo Sousa na bancada, ele que é o novo treinador dos girondinos (foi apresentado na sexta-feira), mas que só vai pegar na equipa a partir desta segunda-feira.

Com os portugueses Gelson Martins, Adrien e Rony Lopes a titulares, a equipa de Jardim chegou ao golo logo no início da segunda parte, aos 48 minutos, por intermédio de Radamel Falcao, avançado que jogou no FC Porto. Mas aos 65', Jimmy Briand fez o empate de grande penalidade, após mão na bola de Falcao, que no seu jogo 100 com a camisola do Mónaco esteve nos dois golos do jogo, embora por motivos diferentes.

Foi o sexto jogo consecutivo dos monegascos sem perder no campeonato (três vitórias e três empates). Leonardo Jardim conseguiu tirar a equipa dos lugares despromoção, estando agora no 17.º lugar, um posto acima da linha de água, com 27 pontos.