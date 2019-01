Mónaco anuncia o regresso de Leonardo Jardim

O Mónaco anunciou esta sexta-feira o regresso de Leonardo Jardim ao cargo de treinador da equipa, depois de ter sido demitido há três meses e meio na sequência dos maus resultados da equipa da Liga francesa.

Após a saída do treinador português, os dirigentes monegascos contrataram Thierry Henry que, após 104 dias no comando da equipa, não conseguiu melhorar o rendimento do Mónaco, que ocupa atualmente o penúltimo lugar do campeonato, tendo sido afastado da Taça de França esta semana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leonardo Jardim, que conduziu o Mónaco ao título de campeão francês em 2016/17, assinou um contrato válido por duas épocas e meia.

Numa nota colocada no site oficial, o vice-presidente do clube Vadim Vasilyev admite que o despedimento de Jardim em outubro foi "prematuro", recordando que este foi o técnico que "numa das mais belas páginas da história" do Mónaco, razão pela qual a direção decidiu "conceder-lhe a oportunidade de continuar o seu trabalho" no Principado.

Leonardo Jardim vai entrar em funções no domingo, um dia depois de o Mónaco defrontar o Dijon, em partida da 22.ª jornada, que se apresenta como muito importante na luta pela manutenção, uma vez que o adversário, que vai jogar em casa, está no antepenúltimo lugar com mais dois pontos que os monegascos. Essa partida será orientada pelo técnico interino Franck Passi.