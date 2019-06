Minsk2019: Canoagem K4 500 masculino quartos a 255 milésimos do bronze

Presidente do COP e governo criticam RTP por ausência "inconcebível"

O quarteto luso, que passou a meio da prova no terceiro lugar, a 490 milésimos da liderança, concluiu em 1.33,976, a 1,600 segundos do ouro da Rússia, que bateu a Alemanha por 165 milésimos.

O K4 500 já tinha conquistado a medalha de bronze no fim de maio na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia, dando agora mais um bom indicador para os mundiais de agosto, que apuram para Tóquio2020.

Portugal tem hoje mais cinco finais na canoagem, procurando somar mais medalhas, depois da prata conquistada na quarta-feira por Fernando Pimenta, em K1 1000.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu em ténis de mesa e Carlos Nascimento nos 100 metros, cinco de prata, alcançadas pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio e pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta em K1 1.000.

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.

Com este desempenho, Portugal já superou os 10 pódios de Baku2015 e terminou o dia de quarta-feira no 11.º lugar do 'medalheiro', que contabiliza 36 dos 50 países participantes nos Jogos Europeus.