Mike Teunissen vence primeira etapa e é o primeiro líder do Tour

O ciclista holandês Mike Teunissen (Jumbo-Visma) venceu este sábado, ao sprint, a primeira etapa da 106.ª edição do Tour de França, que teve partida e chegada em Bruxelas, tornando-se no primeiro camisola amarela da edição de 2019.

Teunissen, que cumpriu os 194,5 quilómetros do percurso em 4.22,47 horas, superou em cima da meta o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) e o australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal), segundo e terceiro classificados, respetivamente. No entanto, só foi possível apurar o vencedor da tirada no foto-finish.

© EPA/ASO / HANDOUT EDITORIAL

O melhor português da etapa foi Nélson Oliveira (Movistar Team), que cortou a meta no 94.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor. Os restantes ciclistas portugueses cortaram a meta integrados no pelotão - José Gonçalves (102.º) e Rui Costa (120.º) -, tendo-lhes sido creditado o mesmo tempo de Mike Teunissen.

A caravana do Tour vai manter-se em Bruxelas mais um dia, disputando-se no domingo a segunda etapa, um contrarrelógio por equipas de 27,6 quilómetros.