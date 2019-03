Miguel Cardoso volta a perder e já lhe apontam substituto no Celta

A derrota é a décima em 15 jogos desde que Miguel Cardoso tomou conta do Celta de Vigo, em novembro passado, e deve custar ao treinador o despedimento, atendendo a informações veiculadas nos media espanhóis, onde até já é avançado o nome do possível substituto: Michel, antigo internacional espanhol que se notabilizou como jogador no Real Madrid.

Miguel Cardoso, que arrisca assim o segundo despedimento da época, depois de ter sido demitido dos franceses do Nantes, viu o Eibar, que teve o central português Paulo Oliveira no banco, marcar perto do fim, por Enrich, aos 87 minutos, já depois de ter falhado uma grande penalidade, por Charles, aos 67.

Foi a oitava derrota nas últimas dez jornadas para a equipa do Celta, que segue em 17.º lugar, ameaçado pela linha de água, dois pontos acima de Villarreal (18.º) e Rayo Vallecano (19.º), que também perderam nesta 26.ª jornada.

No final, o treinador português, que pegara na equipa em 14.º lugar da Liga, recusou falar sobre o seu futuro: "Não é altura para falar disso." Mas o jornal AS adianta já o nome de Michel para substituir Miguel Cardoso no banco do Celta. O ex-internacional espanhol já treinou equipas como Getafe, Sevilha, Olympiacos, Marselha ou Málaga.

Quanto a Miguel Cardoso, 2018/19 ficará marcada por uma época para esquecer, nas primeiras experiências como treinador principal no estrangeiro, depois do bom trabalho no Rio Ave, na época passada.