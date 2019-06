Michel Platini detido por corrupção em França

Michel Platini está sob custódia das autoridades francesas que investigam alegados crimes de corrupção relacionados com a organização do campeonato do mundo de futebol, que terá lugar no Qatar em 2022.

Em causa estará a escolha deste país para este Mundial.

A notícia sobre a detenção do ex-presidente da UEFA e ex-capitão da seleção francesa de futebol, foi dada pelo jornal francês Mediapart e está a ser replicada em todo o mundo.

Platini foi detido esta terça-feira pela unidade anticorrupção da Polícia Judiciária francesa (Office anticorruption de la police judiciaire - OCLCIFF), em Nanterre (Hauts-de-Seine).

Segundo o Mediapart, um jornal digital de investigação, Claude Guéant, ex-chefe de Gabinete de Nicolas Sarkozy, também foi ouvido enquanto suspeito, mas não está detido.

Em atualização