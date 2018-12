Metade das aventuras de Mourinho terminam devido a maus resultados

É a notícia do dia do desporto mundial. José Mourinho não resistiu aos maus resultados e foi despedido esta terça-feira do cargo de treinador do Manchester United, encerrando mais uma aventura da carreira por não corresponder às expectativas.

Em oito capítulos que o seu trajeto como técnico principal conheceu, metade terminou precisamente devido a resultados do aquém do esperado. Antes da saída dos red devils, já tinha deixado o Chelsea em setembro de 2007 e em dezembro de 2015 e o Real Madrid em maio de 2013 por essas razões, ainda que os clubes, aquando do anúncio das rescisões, tenham falado em "mútuo acordo" e não em despedimento ou demissão.

"Esta manhã anunciámos que Chelsea e José Mourinho chegaram a acordo para rescindir por mútuo acordo. A chave da frase aqui é que foi mútuo acordo. José não se demitiu nem foi despedido. O que é claro, porém, é que chegámos a um ponto onde a relação entre o clube e o treinador se deteriorou", informaram os blues há 11 anos, colocando um ponto final a uma aventura de mais de três anos que ficou marcada pelas conquistas de dois campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

"Ninguém foi despedido, é mútuo acordo. Decidimos colocar um ponto final na nossa relação", frisou o presidente dos merengues, Florentino Pérez, aquando da saída do técnico português, na sequência de uma temporada em que o clube da capital espanhola falhou as conquistas de campeonato, Taça do Rei e Liga dos Campeões, um ano depois de ter vencido Liga e Supertaça e dois anos após ter conquistado a Taça.

No entanto, quando abandonou Stamford Bridge pela segunda vez, há três anos e um dia, fez questão de revelar que tinha sido... despedido: "O senhor Abramovich decidiu despedir-me. Não foi mútuo acordo. Foi uma decisão do dono e fui informado dessa decisão. Aceitei-a de uma forma bem-educada e assinámos os papéis. Fi-lo de forma calma e respeitosa". Nessa segunda aventura no emblema londrino, que durou dois anos e meio, conquistou a Taça da Liga e a Premier League.

Agora, o Manchester United não revelou pormenores, avançando apenas que "José Mourinho abandonou o clube com efeitos imediatos", ao fim de dois anos e meio em Old Trafford. No primeiro, venceu Supertaça, Taça da Liga e Liga Europa, os seus únicos troféus na sua etapa no clube mais titulado de Inglaterra.

Bem diferentes foram as saídas de União de Leiria, FC Porto e Inter de Milão, que se proporcionaram com o intuito de o treinador setubalense abraçar desafios nas Antas/Dragão, Chelsea e Real Madrid, respetivamente. A primeira aventura como treinador principal, no Benfica, encerrou com a demissão apresentada a Manuel Vilarinho, que tinha prometido durante a campanha eleitoral atribuir o cargo a Toni.