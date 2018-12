Messi sobre Ronaldo: "Era uma rivalidade muito saudável e boa para o espectador"

Ronaldo salta do banco e dá empate à Juventus

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi marcaram - ou ainda marcam... - uma era no futebol mundial, e o avançado argentino reconhece que a rivalidade permitiu que ambos melhorassem enquanto jogadores. "O tempo em que estivemos na mesma liga [espanhola] e a tentar ganhar com a respetiva equipa foi muito lindo. Era uma rivalidade muito saudável, em que ambos nos queríamos superar. E foi bom para o espectador", afirmou o craque do Barcelona em entrevista à Marca.

Sobre o efeito da saída do internacional português do Real Madrid, Messi diz que o embema da capital espanhola "é um grandíssimo clube e tem jogadores de sobra, mas qualquer equipa sentiria a falta de Cristiano". "Marca muitíssimos golos e dá-te muitas coisas. Não me surpreende que sinta a falta dele", acrescentou.

Ainda sobre CR7, o argentino apontou a Juventus como uma das favoritas à conquista da Liga dos Campeões porque "é uma equipa muito forte". "Já o era antes e com a chegada de Cristiano ficou ainda mais forte", elogiou.

La pulga, como é conhecido, diz que o videoárbitro é "algo muito bom para a liga espanhola" e admite que sabia que "não tinha possiblidades" de ganhar a Bola de Ouro em 2018, apesar de ter sido o melhor marcador dos campeonatos europeus em 2017/18.