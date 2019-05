Messi não esquece Casillas após gloriosa noite europeia

Médico do FC Porto explica situação de Casillas: "Por sorte, foi diagnosticado rapidamente"

Após uma grande noite europeia, na qual marcou dois golos ao Liverpool e ajudou o Barcelona a vencer por 3-0 em Camp Nou na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, Lionel Messi não esqueceu Iker Casillas, que esta quarta-feira sofreu um enfarte do miocárdio.

"Contentes com o resultado desta noite. Mas ainda nos resta ir a Anfield, um campo muito difícil, onde o Liverpool, que é uma grande equipa, lutará muito. Vem aí o momento mais importante da temporada e há que estar mais juntos e unidos do que nunca. Por último, quero aproveitar para mandar um abraço a Iker Casillas e desejar-lhe que recupere muito rápido", escreveu o avançado argentino no Instagram.

Messi e Casillas, recorde-se, foram rivais em Espanha durante muitos anos, com o avançado do lado dos catalães e o guarda-redes a defender a baliza do Real Madrid.