Messi elogia CR7: "Eu e Ronaldo estamos no mesmo patamar"

Lionel Messi, o grande rival de Cristiano Ronaldo na última década na luta pelo título de melhor jogador do mundo, concedeu uma entrevista a uma rádio argentina (Club 947) onde deixou grandes elogios a CR7. Para o internacional argentino do Barcelona, hoje em dia existem grandes jogadores, mas ele e o avançado português ainda estão um patamar acima dos restantes.

"Hoje por hoje existem grandes jogadores, casos do Neymar, Mbappé, Suárez, Hazard e Kun Agüero, qualquer deles podia ser o melhor do mundo. Não coloco o Ronaldo nesta lista porque o coloco no mesmo patamar do que eu", referiu Messi.

O jogador argentino diz que "foi bom jogar contra Cristiano Ronaldo" quando ambos coincidiram na liga espanhola, apesar de admitir que algumas vezes sofreu porque "ficava chateado por vê-lo levantar troféus". Messi, contudo, confessou que "seria lindo se Ronaldo tivesse continuado na liga espanhola, pelo prestígio que dava".

Ronaldo, entretanto, mudou-se no início desta época do Real Madrid para a Juventus. E Messi não tem dúvidas de que a equipa italiana ficou muito mais forte. "Respeito muito a Juventus. Parece-me uma equipa muito forte, com grandes jogadores. E com a contratação do Cristiano Ronaldo ficaram ainda mais fortes. A vitória [nos oitavos de final da Champions] contra o Atlético Madrid deu-lhes muita vantagem, mas oxalá nós [Barcelona] também estejamos bem na prova.