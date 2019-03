Messi e a ovação dos adeptos rivais: "Nunca me tinha acontecido"

Lionel Messi assinou mais uma exibição memorável na vitória do Barcelona em casa do Bétis, por 4-1. O argentino conseguiu um hat-trick e conquistou até os adeptos rivais, que, após o terceiro golo - um chapéu perfeito sobre o guarda-redes do Bétis -, fizeram vénias nas bancadas ao craque do Barça.

No final, o argentino admitiu a surpresa. "Não me lembro de alguma vez me terem feito isto. Nunca me tinha acontecido, mas estou agradecido a este público. Sempre que vimos a este estádio somos bem tratados, independentemente de sermos rivais", disse Messi.

Também o treinador do Bétis, Quique Sétien, se mostrou rendido ao n.º 10 do Barcelona e ao comportamento dos adeptos. "Estou muito orgulhoso pelos nossos adeptos. Gostei muito da resposta deles, valorizaram um grande jogador, que hoje nos fez sofrer na pele, mas que normalmente nos faz desfrutar do futebol. O comportamento deles foi extraordinário", referiu o técnico, sem poupar elogios a Messi.

"Nunca vi um jogador como Messi em toda a história do futebol. Faz isto há 10 anos. Não sei se Pelé teve uma continuidade assim. É um luxo", disse Quique Sétien.

A exibição de Messi foi também elogiada, naturalmente, pelo seu próprio treinador, Ernesto Valverde. "A partida de Leo foi extraordinária. Fez três golos, mas poderia até ter feito um quarto. É uma evidência do jogador que é. Desfruta-se dele, independentemente do lado em que ele está. E foi isso que o público reconheceu. É significativo que o ovacionem, é um reconhecimento. O público rival sofre mas reconhece o seu valor, o jogador que é e como é bom poder desfrutar dele", afirmou o treinador do Barcelona.

Ao assinar o 51.º hat-trick da carreira, Messi chegou aos 29 golos na Liga espanhola e aumentou a vantagem na corrida a mais uma Bota de Ouro - ele que já é o recordista, com cinco, mais uma do que Cristiano Ronaldo.