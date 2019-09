Membros das claques do Sporting tentaram invadir garagens do estádio

Leão vai em desastres sucessivos e desta vez caiu aos pés do líder Famalicão

Vários membros de claques do Sporting tentaram forçar esta segunda-feira a entrada nas garantes do Estádio José Alvalade logo após derrota dos leões, em casa, diante do Famalicão (1-2).

O grupo de adeptos pediu a demissão do presidente Frederico Varandas, tal como já se tinha ouvido ao longo da partida - houve ainda uma tarja onde se podia ler "Respeitem o SCP" -, e viu a tentativa de invasão ser impedida pela polícia presente no local.

Pouco depois, aquando da saída dos jogadores do estádio, voltou a gerar-se algum aparato, o que obrigou mais uma vez a intervenção das forças de segurança.