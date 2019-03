McGregor investigado por agressão sexual na Irlanda

No mesmo dia em que Conor McGregor anunciou a retirada enquanto lutador de artes marciais mistas (MMA), o New York Times adianta que o lutador irlandês está a ser investigado no seu país natal depois de uma mulher o ter acusado de agressão sexual em dezembro, de acordo com quatro fontes próximas do processo.

McGregor foi detido, interrogado pelas autoridades e libertado enquanto decorria a investigação, seguindo o protocolo habitual em investigações criminais na República da Irlanda e em grande parte da Europa.

As alegações da vítima não foram provadas e o fato de a investigação continuar não significa necessariamente que McGregor seja culpado. Segundo o jornal norte-americano, o advogado do agora ex-lutador não quis fazer qualquer comentário.

Embora esta notícia surja no mesmo dia do anúncio da retirada da modalidade e da promotora Ultimate Fighting Championship (UFC), uma porta-voz de McGregor assegurou que a decisão de abandonar os octógonos em nada está relacionada com este caso.

"Olá rapazes, um anúncio rápido. Decidi retirar-me do desporto a que comummente chamam de artes marciais mistas. Desejo a todos os meus ex-colegas felicidades na competição. Agora vou juntar-me a outros lutadores nesta aventura, aos que já estão retirados", escreveu esta terça-feira o lutador irlandês de 30 anos no Twitter.

A revelação aconteceu depois de McGregor ter sido recentemente detido em Miami, por ter partido um telemóvel a um fã que o estava a filmar, e de ter sido copiosamente derrotado em outubro por Khabib Nurmagomedov no UFC 229.

Conor McGregor ficou conhecido pelo seu estilo extravagante, pelas muitas polémicas protagonizadas e pelas provocações aos adversários. "The Notorious", como é apelidado, conquistou o título do UFC com um KO em José Aldo em apenas 13 segundos. Foi ainda campeão de peso-leve e do peso-pena do Cage Warriors, sendo o primeiro lutador irlandês profissional a ter dois títulos em duas categorias diferentes. Umas das curiosidades de McGregor era a previsão que fazia de como iriam acabar as suas lutas, que na maioria das vezes se concretizaram.