Mayweather. Três horas de atraso e KO a Nasukawa em 138 segundos

Floyd Mayweather (41 anos) deixou toda a gente pendurada por três horas, até chegar à Saitama Super Arena, em Tóquio, subir ao ringue e bater Tenshin Nasukawa (20 anos), perante 37 mil pessoas. O ninja boy, campeão invicto no kickboxing, só aguentou 138 segundos em pé.

O pugilista americano saiu do hotel em direção ao pavilhão com uma hora e meio de atrasado e depois ainda demorou mais uma hora e meia até ficar pronto a subir ao ringue e fazer o que lhe pagaram (77 milhões de euros) para fazer, combater com a estrela local, o japonês Tenshin Nasukawa.

Sem grande esforço e sempre com um sorriso nos lábios, o americano fez voar" o frágil oponente japonês, que atitou a toalha ao chão e colocou um ponto final no combate no primeiro round e ao fim de 138 segundos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Money, como é conhecido Mayweather, saiu da aposentadoria no ano passado para enfrentar Conor McGregor, lutador do UFC. Agora voltou a fazer uma pausa na reforna para ir ao Japão bater Nasukawa e arrecadar mais 7, 8 milhões de euros. Foi a 51.ª vitória de invicta carreira do pugilista americano.

Veja aqui como foi: