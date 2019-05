Mathieu renova contrato com o Sporting por mais uma época

O Sporting anunciou esta terça-feira a renovação do contrato com o defesa-central Jérémy Mathieu por mais uma temporada, sendo agora válida até 30 de junho de 2020.

O jogador francês estava em final de contrato e há algumas semanas que decorriam conversações para continuar em Alvalade, tendo agora sido estabelecido um novo acordo.

Mathieu, de 35 anos, vai assim cumprir a sua terceira época no Sporting, onde chegou no verão de 2017 proveniente do Barcelona, a troco de três milhões de euros.

Depressa se tornou um dos jogadores indiscutíveis no eixo da defesa, contabilizando 80 jogos e seis golos de leão ao peito, tendo ajudado a equipa a conquistar duas Taças da Liga, um palmarés que poderá ser aumentado no próximo sábado em caso de vitória na final da Taça de Portugal, com o FC Porto, no Estádio Nacional.