Mathieu admite interesse do Mónaco mas não quer sair do Sporting em janeiro

O central do Sporting, Jérémy Mathieu, admitiu terça-feira ao Foot Mercato que o Mónaco se mostrou interessado na sua contratação já em janeiro, mas que a sua ideia é prosseguir em Alvalade pelo menos até final da temporada, quando termina contrato.

"É verdade, o Mónaco sondou-me. Vi que contrataram alguns jogadores importantes e que querem renascer. É um projeto interessante e admito na próxima época. Por que não? Mas estou bem no meu clube e quero terminar o que comecei. Vamos ver se o Mónaco ainda estará interessado no final da época e ver o que o Sporting quer fazer comigo", afirmou.

O defesa gaulês diz sentir-se "bem" e estar "em forma", tal como na primeira temporada em Portugal, e que antes de olhar para as propostas de fora quer ouvir o Sporting. "Estou em final de contrato. Conversei um pouco com o presidente e ele disse-me claramente que gostariam de renovar. Gosto de estar aqui e disse isso aos clubes interessados. Vamos ver. Vou tomar uma decisão certamente no final da época ou talvez antes. Sinto-me muito bem no Sporting, divirto-me muito. Mudar por mudar não me interessa mais, acho que já não tenho nada para provar. Tudo o que me interessar é jogar e divertir-me, e é isso que faço aqui", frisou.

Na mesma entrevista, Mathieu falou ainda da invasão à Academia do clube, a 15 de maio. "Foi triste e lamentável chegarmos a este ponto no mundo de futebol. Depois arruinámos a final [da Taça de Portugal] porque não nos conseguimos preparar durante a semana. Só treinámos na véspera, estávamos com medo. Foi um momento difícil. Este ano as coisas estão melhores. Não estamos imunes a nada, mas as coisas estão mais calmas. Desportivamente temos longo caminho a percorrer, vamos ver o que acontece no final da época. A relação com os adeptos é melhor e não vamos questionar tudo por 40 ou 50 pessoas", rematou.