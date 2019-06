Marta faz história a dobrar mas não evita derrota do Brasil

Mundial feminino vai começar. Os favoritos, as curiosidades e as estrelas

Seleção feminina dos EUA bate recorde no Mundial com goleada de 13-0

A brasileira Marta entrou esta quinta-feira para a história ao tornar-se na primeira futebolista a marcar em cinco Campeonatos do Mundo. O feito foi alcançado no decorrer do jogo com a Austrália, com a jogadora a marcar o primeiro golo do jogo de grande penalidade, mas que de pouco valeu ao Brasil, que acabou por perder por 3-2 com a Austrália.

Marta deixou assim para trás as marcas das alemãs Wiegmann e Prinz, a chinesa Sun Wen, as americanas Mia Hamm, Foudy, Lilly e Wambach e a canadiana Sinclai, que tinham marcado em quatro Mundiais de futebol.

A brasileira, que foi considerada a melhor jogadora do mundo em cinco ocasiões ( 2006, 2007, 2008, 2009, 2018), conseguiu ainda mais um feito histórico neste jogo - igualou o recorde de golos do alemão Miroslav Klose em Campeonartos do Mundo de futebol, num total de 16.

A número 10 do Brasil acabou por sair ao intervalo e não conseguiu impedir a derrota da sua seleção, num jogo onde as canarinhas chegaram a estar a vencer por 2-0 - além de Marta marcou Cristiane. Mas depois a Austrália conseguiu dar a volta ao marcador, com Caitlin Foord e Chloe Logarzo a empatarem a partida. E depois a defesa Monica marcou na própria baliza aos 66 minutos.