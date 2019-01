Técnicos da I Liga discutem campeonato e tempo útil de jogo

Marítimo, Desportivo de Chaves e Rio Ave não estiveram representados no encontro de treinadores da I Liga de futebol, que debateram assuntos relacionados com a calendarização da época desportiva e o tempo útil de jogo.

Numa reunião promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Cidade do Futebol, em Oeiras, apenas três dos 18 clubes do principal escalão não compareceram, sendo que o técnico do Marítimo, Petit, faltou devido ao falecimento do pai, enquanto a justificação da ausência da Tiago Fernandes e Daniel Ramos, treinadores de flavienses e vila-condenses, respetivamente, não foi conhecida.

De resto, só Benfica e Vitória de Guimarães não se fizeram representar pelos treinadores principais. Pietra, adjunto dos 'encarnados', veio no lugar do treinador interino, Bruno Lage, e Vítor Severino, da equipa técnica de Luís Castro, representou os minhotos.