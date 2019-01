Mario Balotelli é reforço do Marselha até final da época

O futebolista internacional italiano Mario Balotelli assinou esta quarta-feira contrato com o Marselha válido final da época, anunciou o clube francês.

"Depois de passar de manhã os exames médicos, Mario Balotelli esteve na sede do OM para assinar contrato", refere o clube em que alinha o defesa português Rolando (e também o antigo avançado do Benfica, o grego Mitroglou), sétimo classificado na Liga francesa, com os mesmos 31 pontos do Nice, equipa que o avançado italiano deixa.

Na sua carreira, Balotelli representou algumas das mais conceituadas equipas europeias, como o Inter de Milão, o Manchester City, o AC Milan e o Liverpool, chegando ao Nice e 2016/17. O jogador, de 28 anos, chegou a sagrar-se campeão europeu com o Inter de Milão, em 2009/10, então treinado pelo português José Mourinho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mario Balotelli conta ainda com uma liga inglesa, uma Supertaça inglesa, uma Taça de Inglaterra, três ligas italianas, uma Taça de Itália e uma Supertaça italiana. Mas o italiano tem sido várias vezes tema de notícias pelo que faz fora dos relvados, sempre envolto em polémicas e casos que têm manchado a sua imagem.